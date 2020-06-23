İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şaphane MYO'ya yeni Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı açıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Şaphene Meslek Yüksekokuluna yeni “Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı açıldığı bildirildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yeni açılan Şaphane Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı'na 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci alımına izin verildi.


Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Murat Özalp, yaptığı açıklamada, ''Şaphane Meslek Yüksekokulumuza kazandırmış olduğumuz Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı'na YÖK tarafından öğrenci alımı (45 kontenjan) kabul edilmiştir.


İş imkânları açısından önemli avantajlara sahip olan bu program mezunları, DGS ile Acil Durum ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına da geçiş yapabileceklerdir. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı Yüksekokulumuza ve Şaphane'mize hayırlı olsun'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.