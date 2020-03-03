İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şaphane tek vücut oldu, şehitler için yürüdü

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde 7’den 70’e tüm vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla ’İdlib şehitleri ve Mehmetçiğe destek’ yürüyüşüne katıldı.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde 7'den 70'e tüm vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla 'İdlib şehitleri ve Mehmetçiğe destek' yürüyüşüne katıldı.


Şaphane Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Belediye Başkanı Rasim Daşhan, siyasi parti ilçe başkanları, STK temsilcileri, kurum ve idari amirleri, üniversite, lise, ortaokul, ilkokul öğrencileri ve 7'den 70'e vatandaşlar katıldı.


Üniversite ve lise öğrencilerinin taşıdığı dev Türk bayrağı ile Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Fuat Bey Caddesi, Güner Önce Caddesi üzerinden devam edip, tarihi Kocaseyfullah Camii önünde sona erdi. Şaphane'de görevli din görevlileri tarafından burada Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için hep birlikte dua edildi.


Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu yaptığı açıklamada, "Birlik ve beraberlik içerisinde bu anlamlı yürüyüşe katılan tüm herkese teşekkür ediyorum. Rabbim ordumuza zaferler nasip etsin. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.