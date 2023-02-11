İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şaphane tek yürek oldu

Şaphane Kaymakamlığı ve Belediyemizin koordinasyonunda toplanan yardımlar 4 kamyon ve 1 kamyonet ile Hatay’daki vatandaşlara ulaştırmak için dualarla uğurlandı.

Şaphane Kaymakamlığı ve Belediyemizin koordinasyonunda toplanan yardımlar 4 kamyon ve 1 kamyonet ile Hatay'daki vatandaşlara ulaştırmak için dualarla uğurlandı.


Konuyla ilgili Şaphane Kaymakamlığından yapılan açıklamada,” Kaymakamlığımız ve Belediyemizin koordinasyonunda esnaflarımızın, hayırsever vatandaşlarımızın, siyasi partilerin ve Kızılay'ın destekleriyle toplanan yardımlar 4 kamyon ve 1 kamyonet ile Hatay'daki vatandaşlarımıza ulaştırmak için dualarla uğurlandı. Gönüllülerimizi Allah'a emanet ediyor, afet bölgesinde yapacak çalışmalarından dolayı muvaffakiyetler diliyoruz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.