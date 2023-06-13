Şaphane ve Pazarlar ilçe sağlık hizmetleri yerinde değerlendirildi

Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan, müdürlük yöneticileri ile birlikte Şaphane İlçe Devlet Hastanesi, Aile Sağlığı Merkezi, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile Pazarlar Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ziyaret edilerek sağlık hizmetleri yerinde değerlendirildi.

Ziyarette, hizmet sunum alanları ve yürütülen sağlık hizmetleri hakkında bilgi alan Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları, acil sağlık hizmetleri istasyonu çalışanları ile sohbet etti, personele çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ileterek kolaylıklar diledi.

Sağlık tesislerinin fiziki şartlarını da inceleyen Müdür Erarslan'a, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Emrah Çamköy, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Hasan Hüseyin Gümüşçü, Destek Hizmetleri Başkanı Mehmet Eşsiz ile Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Ertan Akça eşlik etti.