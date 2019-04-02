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Şaphane'de 104 saat sürecek 'Sürü yönetimi' kursu açıldı

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, İŞ-KUR Küthaya İl Müdürlüğü ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından küçükbaş hayvan sürü yönetimi için eleman yetiştirme kursu başlatıldı.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, İŞ-KUR Küthaya İl Müdürlüğü ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından küçükbaş hayvan sürü yönetimi için eleman yetiştirme kursu başlatıldı.


Şaphane Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fuat Bayri, yaptığı açıklamada, ''Kursiyerlerimize İŞ-KUR İl Müdürlüğü tarafından yevmiyeleri ödeniyor. 21 kursiyerimizin katıldığı ve usta öğreticilerimiz tarafından verilen sürü yönetimi kursumuz 104 saat sürecek. Başarılı olan kursiyerlerimiz kurs sonunda aldıkları sertifikalar ile Tarım Bakanlığı tarafından verilen hibe desteklerinden yararlanabilecekler'' ifadelerini kullandı.

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