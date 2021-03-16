Şaphane'de 24 saat esaslı Korona virüs denetimi

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Korona virüs (Covid-19) denetimlerinin aralıksız devam ettiği bildirildi.

Şaphane Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ''İçişleri Bakanlığının "Covid-19-Tedbirleri kapsamında emirleri gereğince mevcut denetim yapısının daha etkin ve sonuç alıcı olmasını amaçlayan Dinamik Denetim Modeli hayata geçirilmiştir. Yeni olumsuzlukların ve vaka artışlarının yaşanmaması için denetim ekiplerimiz marifetiyle 24 saat esasına göre süreklilik taşıyacak şekilde, kapsamdaki tüm alanlar ihmal edilmeden denetlenmektedir. Denetim faaliyetlerimizde, Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyulması konusunda rehberlik edici ve vatandaşlarımız ile işyerlerini kurallara uymaya, sorumlu davranmaya davet eden bir yaklaşım sergilenmektedir. İlçemiz esnafına ve vatandaşlarımıza, alınması gereken kurallara uyulmasının hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığı açısından hayati önem taşıdığı vurgulanarak, tavsiye ve uyarılarda bulunuldu'' ifadeleri kullanıldı.