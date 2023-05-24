Şaphane'de “40 Hadis Ezberleme Yarışması" düzenlendi

Programa Kaymakam Burhanettin Yavaşi'nin yanı sıra, Belediye Başkanı Rasim Daşhan, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şaphane Yüksekokul Müdürü Murat Özalp, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan yarışma, Kur'an'ı Kerim tilaveti, protokol konuşmaları, yarışmanın yapılması, ilahilerin seslendirilmesinin ardından ödül töreni ile sona erdi.