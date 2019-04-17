Şaphane'de 400 saatlik 'Seramik biçimlendirme' kursu

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 'Seramik biçimlendirme' kursu açıldı.

Şaphane Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fuat Bayri, yaptığı açıklamada, ''400 saatlik 'Seramik Biçimlendirme' kursuna 15 kursiyer katılıyor. Talep üzerine açılan kursta kursiyerler tarafından şekil verilen seramikler komşu İlçemiz Simav Özel Eğitim ve Meslek Okulu'nda fırınlanarak tekrar Şaphane Halk Eğitimi Merkezimizde son şeklini alıyor. 13 Haziran 2019 tarihinde sona erecek olan kurs sonunda sergi düzenleyeceğiz. Kursiyerlerimizin meslek sahibi olması için çalışmalarımız devam ediyor'' ifadelerini kullandı.