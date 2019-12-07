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Şaphane'de 7'den 70'e bağlama kursu

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kursa 7’den 70’e yoğun ilgi gösterildiği bildirildi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kursa 7'den 70'e yoğun ilgi gösterildiği bildirildi.


Halk Eğitim Merkezi binasında açılan 180 saatlik bağlama (Bozuk Düzen) eğitimi kursuna Şaphane halkının büyük ilgi gösterdiğini belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Dinçay, '' Usta Öğretici Murat Kocakalay tarafından verilen eğitimler küçük, büyük her yaş gurubundan vatandaşlarımızın yoğun bir ilgi ve katılımıyla devam ediyor. Bu kültürü yaşatmak için talep gelirse kursumuza ek olarak ilave kurs açacağız'' diye konuştu.

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