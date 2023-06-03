Şaphane'de açılan sergide kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi

Şaphane İlçe Halk Eğitim Merkezi'nce 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde sergi açılışı gerçekleştirildi. Sergide Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren kurslara katılan kursiyerlerin hazırladığı el emeği göz nuru ürünler sergilendi. Kaymakam Burhanettin Yavaşi, sergideki stantları tek tek dolaşarak, çalışmalarından dolayı kursiyerleri ve eğitimcileri tebrik etti.

Sergiye Kaymakam Burhanettin Yavaşi, Belediye Başkanı Rasim Daşhan, Yüksekokul Müdür Yardımcısı Yılmaz Çetiner, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.