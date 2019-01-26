Şaphane'de asker eğlencesi coşkusu

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde geleneksel asker eğlenceleri, tüm ilçe halkının katılımıyla gerçekleştiriliyor.Salondaki eğlence öncesi araçlarla şehir turu atan asker adayları ilk olarak şehir meydanında, yöreye özgü oyunlar oynayıp eğleniyorlar.

Daha sonra Belediye Sinema Salonu'da düzenlenen asker ailelerinin ve ilçe halkının katıldığı geleneksel asker eğlencesinde, omuzlara ay yıldızlı şal takan asker adaylarına kına töreni yapılıyor.

Şaphane ilçesinde salona mum ışığı altında giren asker adaylarının moralli oluşu gözlerden kaçmadı.

Sahnede gönüllerince eğlenen asker adaylarının ellerine anneleri ve kardeşleri tarafından kına yakıldı. Kına merasimi esnasında 1999-1 tertip askere gidecek asker adayları ve arkadaşları duygusal anlar yaşadılar.

Asker adaylarının, annelerine gözyaşları içerisinde sarılması salonda duygu seli seli oluşturdu.

Asker aileleri, Şaphane'de asker kutlama merasiminin geleneksel hale geldiğini belirttiler.