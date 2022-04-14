Şaphane'de bağımlılıkla mücadele eğitimi ve çalıştayı gerçekleştirildi

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi ve Çalıştayı gerçekleştirildi.

Şaphane Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün ev sahipliği yaptığı “Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayına” Şaphane Kaymakamı Burhanettin Yavaşi, Belediye Başkanı Rasim Daşhan, Meslek Yüksekokulu Müdürü Doçent Doktor Murat Özalp, İlçe Jandarma Komutanı Şaban Savar, Emniyet Amiri Anıl Geboloğlu, Üniversite öğrencileri ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Çalıştay öncesi Şaphane Meslek Yüksekokulu konferans salonunda Öğretim Görevlisi Salih Kalkan tarafından öğrencilere, “Bağımlılıkla Mücadele” Eğitimi verildi. Eğitim, bağımlılık türleri ve bağımlılık yapan maddeler konularında gerçekleşti. Ayrıca “Türkiye Bağımlılıkla Mücadele(TBM)Programının tanıtımı ile devam etti.

Çalıştay Uyuşturucu, Tütün, Alkol ve Davranışsal Bağımlılıklar ile mücadele konularında gerçekleştirildi ve bağımlılık konusu yoğun bir şekilde ele alındı. Bu bağlamda Şaphane'de neler yapılabilir? Önerileriniz nelerdir? Sizce bağımlılığa sebep olan etkenler nelerdir? Sorularına cevaplar arandı ve “Ben Olsaydım” teması ile bağımlılık olgusuna çözümler aranmaya çalışıldı.