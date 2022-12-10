İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şaphane'de başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Dünya İnsan Hakları Günü ve Haftası nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Dünya İnsan Hakları Günü ve Haftası nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.


10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ve Haftası münasebetiyle okullarda insan hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen kompozisyon, resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Burhanettin Yavaşi tarafından verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.