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Şaphane'de buğday ekili alanlarda süne zararlısı ile ilgili saha incelemeleri

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce buğdaylarda zarara yol açan süne zararlısı ile ilgili saha incelemelerinin devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce buğdaylarda zarara yol açan süne zararlısı ile ilgili saha incelemelerinin devam ettiği bildirildi.


Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Müdürlüğümüz Teknik Personeli tarafından buğday ekili arazilerde buğday başaklarına emgi zararı vermesi sebebiyle ekmeklik, makarnalık buğdaylarda zarara yol açan süne zararlısı ile ilgili saha incelemelerimiz devam ediyor” denildi.

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