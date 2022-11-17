İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şaphane'de ceviz dikimi öncesi toprak analizi için numune alımı

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde yeni tesis edilecek olan kapama ceviz bahçesi için dikim öncesinde toprak analizi için numune alma işlemi yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde yeni tesis edilecek olan kapama ceviz bahçesi için dikim öncesinde toprak analizi için numune alma işlemi yapıldığı bildirildi.


Konuyla ilgili Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından, ilçemizde yeni tesis edilecek olan kapama ceviz bahçesinde dikim öncesinde toprak analizi için numune alma işlemi gerçekleştirilmiştir” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.