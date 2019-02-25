Şaphane'de çevre düzenlemeleri

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde çevre düzenleme çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

2.Etap TOKİ konutları ve KYK Yurdu yanında açılan yolun kumlama çalışmalarının yapıldığını belirten Belediye Başkanı Rasim Daşhan, ''Şehir içi servislerimiz bu yolu kullanmasıyla vatandaşlarımızın daha rahat ve kolay hizmet alımını sağlamıştır. Ayrıca 'TOKİ' konutları altında ilçe giriş yolumuzdaki kaldırım ve çevre düzenleme çalışmaları ve kaldırım taşı döşeme işleri bitirilmiştir. Dolmuş duraklarımız kapalı hale getirilmiş, yağışlı havalarda vatandaşlarımızın mağdur olması önlenmiştir. Belediye olarak halkımız için aralıksız çalışmaya debam ediyoruz'' diye konuştu.