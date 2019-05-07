Şaphane'de 'diksiyon kursu'

Kütahya'nın Şaphane Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 'Diksiyon Kursu' açıldı.

Kursun açılabilmesi için Uşak'ta ikamet eden Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Nuray Evren ile görüştüklerini ve olumlu cevap alır almaz kursu açtıklarını belirten Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fuat Bayri, "20 kursiyerin bu şekilde taleplerine cevap vermiş olduk. Haftada iki gün Uşak'tan gelerek eğitim veren Nuray Evren öğretmenimize teşekkür ediyoruz. Kursiyer gençlerimizi de kutluyoruz. Diksiyon kursu tamamen kişisel gelişime katkı sunmayı amaçlıyor. Günümüzde iş bulma yeterliliklerinin başında gelen etkili iletişim güçlü bir diksiyon ile mümkün. Aynı zamanda kursumuzu başarı ile bitiren kursiyerlerimiz, kurs bitirme belgesi alarak özgeçmişlerini güçlendirmiş olacak" diye konuştu