Şaphane'de ''Ev tekstili ürünleri hazırlama'' kursu

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 653 saat sürecek ''Ev tekstili ürünlerim hazırlama'' kursu açıldığı bildirildi.

Şaphane Halk Eğitim Müdürü Ali Dinçay, yaptığı açıklamada, ''Müdürlüğümüzce 18 kursiyerle açmış olduğumuz 653 saatlik Ev tekstili ürünleri hazırlama kursumuz devam ediyor. 18 kursiyerimizin katıldığı eğitimde ana hedefimiz ilçe ekonomisine katkı sağlayacağına inandığımız bu kursumuzda öğrencilerimizin başarılı olmasıdır. Kursumuzu başarıyla bitiren bireylerimizin iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması, düz sanayi dikiş makinesini dikime hazırlama ve dikim işlemlerini yapması, overlok makinesini dikime hazırlama ve dikim işlemlerini yapmasını hedefliyoruz. Ayrıca evin bölümlerinin ihtiyacına ve zevke uygun ev tekstili ürünü yapması, temel dikiş teknik çalışmalarını yapması hedeflerimiz arasında. Öğrencilerimize başarılar diliyorum'' ifadelerini kullandı.