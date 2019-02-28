Şaphane'de F Klavye Kursu

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan ''F Klavye Kullanım'' kursu ilgi görüyor.

108 saat sürecek olan kursa 20 Kursiyer kayıt olduğunu belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fuat Byari, ''Özellikle Adalet Bakanlığı tarafından açılan sınavlarda başarılı olmak isteyen gençlerin ilgi gösterdiği kurs Merkez bina da veriliyor. Kurs sonunda kursiyerlerimizin dakikada 30 kelime ve 3 dakikada 90 kelime yazması hedefleniyor. Kurs sonunda modül yeterlilik sınavlarında başarılı olan kursiyerler belge almaya hak kazanarak sektörde istihdam alanı bulabilecekler'' diye konuştu.