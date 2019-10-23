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Şaphane'de flor vernik uygulaması

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin dişlerine flor vernik uygulaması yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin dişlerine flor vernik uygulaması yapıldığı bildirildi.


Şaphane Aile ve Toplum Sağlığı çalışanları tarafından yapılan ağız ve diş sağlığı uygulama çalışmalarında öğrencilere model üzerinde diş fırçalama eğitimi uygulamalı olarak gösterilirken diş fırçalamanın önemi anlatıldı. Flor uygulamasının da yapıldığı çalışmalara öğrencilerin ilgisi, okul idaresi ve yetkilileri memnun etti.


Okul Müdürü Fuat Bayri, yaptığı açıklamada, ''Bu uygulamalara sıklıkla devam edeceğiz. Öğrencilerimizin ağız ve diş sağlığı bakımı, diş fırçalama teknikleri konusunda eğitim alması bizim için son derece önemli'' diye konuştu.

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