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Şaphane'de gıda denetim ve TÜFİS çalışması

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce gıda denetim ve Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce gıda denetim ve Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) çalışmalarının devam ettiği bildirildi.


Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Teknik Personellerimizce ilçemizde faaliyet gösteren toplu tüketim işletmeleri ile tekel bayilerinde gıda denetimi ve Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) çalışmaları devam etmektedir” denildi.

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