Şaphane'de ilk yardım kursuna ilgi

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde açılan ilk yardım kursunda 35 öğrenciye eğitim verildiği açıklandı.

Şaphane'de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan İlk yardım eğitimi kursu'na özellikle gençlerin ilgisi yoğun olduğu, 35 kişilik kontenjanın tamamının dolduğu bildirildi.

İlk yardım kursu Şaphane öğretmenevi sonunda uygulamalı Eğitim ile hasta ve yaşlı bakım alanı öğretmeni Özlem Bekmez tarafından verildiğini belirten Halk Eğitim Müdürü Fuat Bayri, ''İlçe Hayat Boyu Öğrenme Planlama ve İşbirliği Komisyonu toplantısında İlçe Kaymakamı Nurullah Göktaş tarafından verilen talimat ile başladığımız kurslara bundan sonraki aşamalarda kamu kurumlarının idarecileri ile devam edilecek. Böylece İş güvenliği yasasının gerçeklerinden birini de yerine getirmiş olacağız'' diye konuştu.