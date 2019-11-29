Şaphane'de İngilizce kursu

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İslamoğlu Kız Yurdu işbirliği ile A-1 seviyesinde İngilizce kursu açıldığı bildirildi.

Şaphane Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Dinçay, yaptığı açıklamada, ''A-1 seviye ingilizce kurslarımızı başlattık. KYK İslamoğlu Kız Öğrenci Yurdu ile kurumumuz işbirliğinde, İslamoğlu Kız Öğrenci Yurdu'nda açtığımız 120 saatlik yabancı dil İngilizce A-1 kursumuz devam ediyor. Özel dil okullarının bulunmadığı ilçemizde devletimiz imkanları ile önemli bir açığı kapatmış bulunuyoruz. Özel dil okullarında yüksek bedeller karşılığı verilen eğitimi, Şaphane Halk Eğitim Merkezi Müdürülüğü olarak biz ücretsiz sunuyoruz'' ifadelerini kulandı.