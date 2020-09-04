İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şaphane'de jeotermal yatırım çalışmaları

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde bulunan jeotermal sularının işletme hakkının yatırım amacıyla özel bir şirkete devredildiği bildirildi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde bulunan jeotermal sularının işletme hakkının yatırım amacıyla özel bir şirkete devredildiği bildirildi.


Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan yaptığı açıklamada, ''İlçemiz Karacaderbent Mahallesinde bulunan jeotermal suların işletme hakkı düzenlenen imza töreniyle özel bir şirkete devredilmiştir. Özel firma, yatırım yapmak amacıyla ilçemiz sakinlerinden Ahmet Demir ve Osman Demir'in arazilerini satın almıştır. Alınan bu arazilere yapılacak bu yatırımla, Şaphane ilçe ekonomisine ciddi bir katkı sağlanacağı kesindir. İlçemize hayırlı uğurlu olsun'' ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.