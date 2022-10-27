Şaphane'de kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin eğitim

Kütahya'nın Şaphane ilçesi ve köylerinde kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin eğitim verildiği bldirildi.

Konuyla ilgili Şaphane Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “ İçişleri Bakanlığı'nın Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Faaliyet Planı çerçevesinde İlçemiz Gaipler, Gürkuyu, Kızılkoltuk, Karakür köyü ve mahallelerimizde olmak üzere vatandaşlarımıza "Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine İlişkin" eğitim verilmiştir” denildi.