Şaphane'de kamu personeli ve öğretmenlere ''Excel eğitimi''

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Zafer Kalkınma Ajansı'nın 2019 yılı teknik destek programı kapsamında, kamu personeli ve öğretmelere ''Excel eğitimi'' verildi.

Şaphane Milli Eğitim Müdürü Metin Koz, verilen eğitimle ilgili yaptığı açıklamada, ''Zafer Kalkınma Ajansı 2019 yılı teknik destek programı kapsamında Şaphane İlçe Milli eğitim Müdürlüğü tarafından Şaphane ileri seviye ''Excel eğitimi'' adlı teknik destek projesi hazırlanmış olup ajansa sunulmuştur. Zafer Kalkınma Ajansı tarafından yapılan değerlendirme sonucu, Şaphane İleri seviye ''Excel eğitimi'' projemiz başarılı bulunmuş ve destek verilmiştir. Uygulama aşamasına geçen projemizin, ilçemizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında görev alan personellerimize ihtiyaç duydukları konuların eğitimi gerçekleştirilmektedir. Eğitimlerimiz, Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Mustafa Baysal'ın eğitmenliğinde, Şaphane Anadolu Lisesi'nde öğretmenlerimizin çoğunlukta olduğu 25 katılımcı ile gerçekleşmektedir'' diye konuştu.