İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şaphane'de kan bağışı kampanyası

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Korona virüs (Covid19) nedeniyle azalan kan stokları dolayısıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Korona virüs (Covid19) nedeniyle azalan kan stokları dolayısıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.


Korona virüs nedeniyle 'Evde kal' çağrısına uyan vatandaşlardan dolayı kan stoklarında ciddi azalma olduğunu belirten Şaphane Kızılay Şubesi yöneticileri, ''Şaphane halkımız kan bağışı kampanyasına duyarsız kalmama adına Türk Kızılayı ekiplerine kan bağışında bulundu. Kan bağışı acil değil sürekli ihtiyaçtır. Tüm hemşerilerimizi bu bilinçle hareket etmeye ve Kızılay'a kan bağışı yapmaya davet ediyoruz. İçinde bulunduğumuz bu günlerde kan bağışında bulunmak çok önemlidir. Bugün soğuk havaya ve pandemi salgınına rağmen kan bağış kampanyamıza 56 vatandaşımız katılmış olup 49 ünite kan alımı gerçekleştirilmiştir'' ifadeleri kullanıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.