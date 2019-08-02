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Şaphane'de ''Kendin yap atölyesi projesi" 2019 Yılı destekleme programına alındı

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Zafer Kalkınma Ajansı 2019 yılı Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP) kapsamında ’’Kendin yap atölyesi projesi" başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Zafer Kalkınma Ajansı 2019 yılı Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP) kapsamında ''Kendin yap atölyesi projesi" başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı.


Şaphane Kaymakamı Lütfullah Göktaş, yaptığı açıklamada, ''Şaphane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün proje sahibi olduğu, Dumlupınar Üniversitesi Şaphane Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ve Gediz Ticaret ve Sanayi Odası'nın proje ortağı olduğu, Şaphane Belediyesi ve Şaphane Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin iştirakçi olarak katılım sağladığı "Şaphane İlçesi Kendin Yap Atölyesi Projesi" başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazanmıştır. Proje kapsamında 6-14 yaş çocuklarımızın faydalanabileceği robotik kodlama atölyesinin, Şaphane Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu'nda kurulması amaçlanmıştır'' diye konuştu.

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