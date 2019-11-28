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Şaphane'de ''Kişisel gelişim'' kursu açıldı

Kütahya’nın Şaphane ilçesind, İslamoğlu Kız Öğrenci Yurdu ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile İslamoğlu Kız Öğrenci Yurdu’nda ’’Kişisel gelişim’’ kursu açıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesind, İslamoğlu Kız Öğrenci Yurdu ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile İslamoğlu Kız Öğrenci Yurdu'nda ''Kişisel gelişim'' kursu açıldığı bildirildi.


Kişisel gelişim kursunun 50 saat süreceğini belirten Şaphane Halk Eğitim Merkezi Müdürü, Ali Dinçay, ''Kursumuzda, Kursiyerlerimizin bedensel, zihinsel ve ruhsal özelliklerini tanıması, kendini geliştirme ilkelerinin kavranması, iletişim süreci içinde iş, sosyal ve kültürel hayatlarında iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurmaları hedeflenmektedir'' dedi.


Dinçay, Ayrıca kursiyerlerimizin girişimci iş fikirleri ortaya koyarak, kendine uygun iş fikrini hayata geçirebilmesi, kendilerini geliştirmek için gerekli planlamayı yapabilmeleri amaçlanmaktadır'' ifadelerini kullandı.

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