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Şaphane'de 'Kitap okuma yarışması'

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Eğitim Bir Sen Kütahya Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile kitap okuma yarışması düzenlendi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Eğitim Bir Sen Kütahya Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile kitap okuma yarışması düzenlendi.


Tatil günü olmasına rağmen öğrencilerin yoğun ilgisi olan Kitap okuma yarışmasına gönüllü öğretmenler de sınav görevlisi olarak katıldı. "Zihnen ve bedenen sağlıklı nesiller için" sloganıyla düzenlenen yarışmanın bu yıl 5. si düzenlendiği bildirildi.


Sınavımızda soru hazırlama komisyomlarımızdan, organizasyon çalışmalarımızı yürütenlere, kuryelerimizden sınav salon görevlilerimize her aşamasında görev alan tüm arkadaşlara yürekten teşekkür ettiklerini belirten Eğitim Bir Sen Şaphane İlçe Temsilcisi Fuat Bayri, ''Öğrencilerimiz kaybedeni olmayan bir etkinlik olan kitap okuma yarışmamızın sınavına girdiler. Biz geçmişimizin mirası üzerine güçlü bir gelecek inşa etmeye talibiz. 4 katagoride yapılan kitap okuma yarışmaları sonucunda dereceye girecek öğrencilerimiz çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek'' diye konuştu.

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