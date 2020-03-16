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Şaphane'de Korana virüs önlemleri

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde cadde ve sokaklarda, kamu alanlarında park ve bahçelerde ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda belediye tarafından oluşturulan özel ekiplerce, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs hastalığı (COVID-19) ile ilgili önlemler arttırıldı.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde cadde ve sokaklarda, kamu alanlarında park ve bahçelerde ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda belediye tarafından oluşturulan özel ekiplerce, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs hastalığı (COVID-19) ile ilgili önlemler arttırıldı.


Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, ''Alınan tüm önlemlere rağmen ne yazık ki ülkemize de sıçrayan Korana Virüs (COVID-19)'e karşı Şaphane Belediyesi olarak biz de ivedi bir şekilde tedbirlerimizi alıp ilçemizdeki cadde, park, bahçe ve toplu yaşam alanlarında halkımızın sağlığı için gerekli dezenfekte çalışmalarını yapmaktayız. Dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarımız düzenli olarak sürdürülecektir. Hemşehrilerimizin daha sağlıklı, temiz ve hijyenik bir ortamda hizmet alabilmesi için ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarımız ara vermeden devam edecek" ifadelerini kullandı.

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