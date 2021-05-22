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Şaphane'de Korona virüs denetimleri

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında market ve bakkalların denetlendiği bildirildi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında market ve bakkalların denetlendiği bildirildi.


Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''Gıda Mühendislerimiz tarafından Korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında ilçemizdeki fast-food, market bakkal ve pastanelerin denetimleri aralıksız devam etmektedir. Denetimlerde müşteri kapasitesi, fiyat kontrolleri ve dezenfektan kontrolü yapılmıştır'' ifadeleri kullanıldı.

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