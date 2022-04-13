İhlas Haber Ajansı

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Şaphane'de kuduz hastalığı riskine karşı koruyucu aşılama çalışmaları

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçe merkezi ve köylerinde kuduz hastalığı riskine karşı kedi ve köpeklere koruyucu aşılama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.


Şaphane ilçe merkezi ile köylerde kuduz hastalığı riskine karşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimleri tarafından sahipli kedi ve köpeklere kuduz aşısı çalışmaları sürüyor.


Kedi ve köpeklerde aşılama çalışmalarının kuduz hastalığıyla etkin mücadele açısından büyük önem taşıdığını belirten İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bu nedenle kedi ve köpeklere yılda bir defa koruyucu kuduz aşısı yaptırılmasının zorunlu olduğunu söylediler.

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