Şaphane'de ''Madde bağımlılığı ve mücadele yolları” semineri

Kütahya'nın Şaphane Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilere yönelik ‘Madde bağımlılığı ile mücadele' konulu konferans düzenlendi.

Yüksekokul konferans salonunda Simav Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Personeli İklime Gündüz tarafından verilen ‘Madde bağımlılığı ile mücadele' konulu konferansa öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Madde bağımlılığı ile mücadeleleri konusunda konferansta konuşan Simav Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü personeli İklime Gündüz, yapılan araştırmalara göre madde bağımlılığının başlıca sebeplerinin başında arkadaş çevresinin geldiğini belirtti.

Yaş ortalamasına göre de madde bağımlılığında çoğunluğu 16-30 yaş grubunun oluşturduğunu belirten Gündüz, “Yapılan araştırmalarda yaş ortalamasına göre en çok 16-30 yaş grubu kişiler madde bağımlısı. Bağımlılık yapan maddelerin başında ise tütün, alkol, uyuşturucu maddeler, uçucu maddeler, tiner, kafein ve diğer maddeler yer alırken ülkemizde en çok rastlanan maddeler arasında esrar, eroin, kokain, ecstasy bulunuyor. Madde bağımlılığı görülen kişilerle yaptığımız birebir konuşmalarda ve araştırmalarda, bu kişilerin genelde arkadaş çevresinden ve en yakın arkadaşlarından dolayı madde bağımlısı olduklarını gördük. Bu zararlı maddeler arasında üniversitelere en çok giren uyuşturucu madde ise ecstasy olurken, zararlı maddelerin okullarda satılmasında en çok öğrenciler arasından en zayıf, öğrenciler seçiliyor. Ecstasy ve benzeri zararlı maddeleri kullanan kişilerin bunu bırakmamaları veya tedavi olmamaları halinde sonları genelde ölümle sonlanıyor'' dedi.

Gündüz, ''Madde bağımlısı olan kişilerin arkadaş çevresiyle birlikte, anne ve baba desteğinin az olması, anne ve babada madde kullanımı, anne ve babanın gencin alkol kullanımına fazla toleranslı bir tutum içinde olması, anne ve babanın çocuk ile ilişkisinin kalitesi, tutarsız disiplin, anne ve babanın çocuğunun aktivitelerine ilgisizliği, başarının ödüllendirilmeyişi ve çevrenin gerçekçi olmayan beklentileri gibi birçok nedenden dolayı bağımlı duruma düşmektedir. Bugün madde bağımlılığı ilköğretim düzeyine kadar düşmüş durumda. Bu nedenle ailelerin ‘Benim çocuğum yapmaz, ben onu en iyi okullarda okutuyorum' gibi düşünmemeleri ve daima onlarla ilgilenip onların takipçisi olmaları gerekmektedir”ifadelerini kullandı.