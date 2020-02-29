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Şaphane'de ''Makine Nakışları Kursu''

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından İŞKUR destekli Makine Nakışları Kursu açıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından İŞKUR destekli Makine Nakışları Kursu açıldığı bildirildi.


Şaphane Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Dinçay, yaptığı açıklamada, ''Halk Eğitim Merkezi binasında açtığımız kursumuzda kursiyerlere; Kasnaksız makine nakışları, işlemeye hazırlık, desen tasarımları, desen panosu, kum ve astragan işi, blonya iğnesi, Çin iğnesi, aplike, kumaş onarım teknikleri, işlemelerin bakımı ve korunması konularında eğitim veriliyor. İŞKUR destekli Zikzak Makine Nakışları Kursu sayesinde kursiyerlerin turistik ve hediyelik eşya, desen, çeyiz üretimi yapan işletmelerde ve moda evlerinde çalışma becerisi kazanacaklar'' ifadelerini kullandı.

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