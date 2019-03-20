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Şaphane'de ''Meyve ağaçlarında budama'' kursu

Şaphane Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından İlçeye bağlı Karamanca Köyünde ’’Meyve ağaçlarında budama’’ kursu açıldığı bildirildi.

Şaphane Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından İlçeye bağlı Karamanca Köyünde ''Meyve ağaçlarında budama'' kursu açıldığı bildirildi.


Çoğunlukla Ziraat ve Meyveciliğin geçim kaynağı olan köyde, zirai konuda daha bilinçli hareket etmek isteyen Karamancalı vatandaşlardan gelen talep üzerine böyle bir kursu açtıklarını belirten Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fuat Bayri, ''Amacımız meyve ağaçlarında bakım ve budama konusunda doğru bilinen yanlışların düzeltilerek meyvecilikte kalite ve üretimin geliştirilmesi. Özellikle kiraz üretiminde markalaşmanın sağlanmasını hedefliyoruz" diye konuştu.


Kursiyerlerden Ebubekir Vural, yaptığı açıklamada, " Köyümüze kadar gelerek bize bu kursu açan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'ne ve Ayrıca Kaymakamımız Sayın Lütfullah Göktaş' a teşekkür ederiz'' ifadelerini kullandı.

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