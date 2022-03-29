İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şaphane'de meyve üreticilerine budama teknikleri eğitimi

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce meyve üreticilerine uygulamalı budama teknikleri eğitimi verildiği bildirildi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce meyve üreticilerine uygulamalı budama teknikleri eğitimi verildiği bildirildi.


Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Müdürlüğümüz teknik personellerince ilçemizin ekonomik geçim kaynağı olan kiraz ve vişne bahçelerinde üreticilerimize yönelik budama teknikleri eğitimi saha uygulamaları devam etmektedir” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.