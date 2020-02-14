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Şaphane'de ''Obezite ile Mücadele''

Kütahya’nın Şaphane ilçesi İlkokulu’nda velilere yönelik beslenme dostu okul projesi kapsamında ’’Obezite ile Mücadele’’ semineri verildiği bildirildi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesi İlkokulu'nda velilere yönelik beslenme dostu okul projesi kapsamında ''Obezite ile Mücadele'' semineri verildiği bildirildi.


Şaphane İlkokulu Toplantı Salonu'nda Diyetisyen F. Beyza Bayri tarafından verilen seminere çok sayıda veli katıldı. Özellikle obezite ile mücadele, enerji ve besinler konularında velilere doğru beslenme kurallarının anlatıldığı seminere veliler yoğun ilgi gösterdi


Velilere yönelik eğitim çalışmalarının devam edeceğini belirten Okul Müdürü Fuat Bayri, ''Sağlıklı nesiller yetiştirmek için bilinçli velilere ihtiyacımız var. Başarı ancak bilinçli velilerle sağlanabilir. Eğitimlerimiz devam edecek'' dedi.

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