Şaphane'de ofis programı eğitimi

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Zafer Kalkınma Ajansı 2019 yılı teknik destek programı kapsamında kamu personellerine (Excel-Word-Powerpoint) eğitimi verildiği bildirildi.

Şaphane İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz yaptığı açıklamada, ''Zafer Kalkınma Ajansı 2019 yılı teknik destek programı kapsamında Şaphane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şaphane Ofis Programları (Excel- Word- Powerpoint) eğitimi adlı teknik destek projesi hazırlanmış olup ajansa sunulmuştu. Zafer Kalkınma Ajansı tarafından yapılan değerlendirme sonucu Şaphane Ofis Programları (Excel-Word-Powerpoint) eğitimi projemiz başarılı bulunmuş ve desteği sağlanmıştır. Uygulama aşamasına geçen projemizin ilçemizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında görev alan personellerimize ihtiyaç duydukları konuların eğitimi gerçekleştirilmiştir'' ifadelerini kullandı.