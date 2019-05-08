Şaphane'de öğrenci ve velilere bağımlılıkla mücadele semineri

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "Bağımlılıkla mücadele projesi" kapsamında eğitim semineri düzenlendi.

Şaphane 75. Yıl İlk ve Ortaokulunda önce öğrencilere daha sonra velilere yönelik eğitim semineri düzenlendiğini belirten Okul Müdürü Mehmet Ali Yiğit, "Seminerde teknoloji ile internetin bilinçli ve faydalı bir biçimde kullanılması yönünde eğitim verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü katkıları ile ‘Bağlan ama bağımlı olma projesi'nin birinci aşamasında okulumuzda önce öğrencilerimize daha sonra velilerimize son derece faydalı olduğuna inandığımız teknoloji ile internetin bilinçli kullanımı ve çocuklarımızı sürekli olarak bu konuda kontrol altında tutmamız gerektiğini anlattık. Bu eğitimlerimize aralıksız devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.