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Şaphane'de öğrencilere tablet bilgisayar dağıtımı

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde öğrencilere tablet dağıtımının gerçekleştirildiği bildirildi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde öğrencilere tablet dağıtımının gerçekleştirildiği bildirildi.


Şaphane İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz, yaptığı açıklamada, ''Bakanlığımız tarafından belirlenen öğrencilere tablet bilgisayarları teslim edildi. Yine bakanlığımız tarafından internet erişimi olmayan ortaokul, lise ve okul öncesi öğrencilerimiz için gönderilen yardımcı kaynakları Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden teslim aldık ve öğrencilerimize ulaştırılmak üzere okul müdürlüklerine teslim ettik. Eğitimde öğrencilerimize her türlü imkanı sağlayan devletimize minnettarız'' dedi.

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