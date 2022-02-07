Şaphane'de okullarda gıda alanında çalışan personele hijyen eğitimi

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde eğitim kurumlarının gıda alanında çalışan personele yönelik hijyen eğitimi verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçe Toplum Sağlığı Başkanlığı personeli işbirliği ile ilçedeki okullarda bulunan yemekhane, kafe ve kooperatif kantinlerinde görevli olan personellere yönelik yapılan eğitim programında gıda hijyeni, gıda mevzuatı gibi dikkat edilmesi gereken birçok hususta bilgiler verildi.