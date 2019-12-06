Şaphane'de ''Öz bakıma destek elemanı'' kursu

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde hasta ve yaşlı hizmetleri alanında 305 saatlik ''Öz bakıma destek elemanı'' kursu açıldığı bildirildi.

Şaphane Halk Eğitim Müdürü Ali Dinçay, yaptığı açıklamada, ''Kursumuzu açmaktaki amacımız, kursuyerlerimizin iskelet ve kasların yapı ve işlevlerini ayırt etmesi, besin öğelerini ve besin gruplarını ayırt etmesi, yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri doğrultusunda sağlıklı beslenmeyi ayırt etmesi, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bakıma ihtiyacı olan bireyin kişisel bakımını yapması'' dedi.

Dinçay, ''Kursiyerlerimizin mahremiyete saygı göstererek vücut bakımı yapması, beslenme ilkelerine uygun bakıma ihtiyacı olan bireyi beslemesi, yatak yaraları oluşmasını önlemeye ve koruyucu önlemler almaya yardımcı olması amaçlanmaktadır'' ifadelerini kullandı.