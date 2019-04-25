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Şaphane'de 'Robotik kodlama' kursu

Kütahya’nın Şaphane ilçeisinde Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencilerine yönelik ’okullar hayat olsun’ projesi kapsamında ’Robotik kodlama’ eğitiminin verildiği bildirildi.

Kütahya'nın Şaphane ilçeisinde Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencilerine yönelik 'okullar hayat olsun' projesi kapsamında 'Robotik kodlama' eğitiminin verildiği bildirildi.


Toplam 14 öğrencinin kayıtlı olduğu kurs süresince Şaphane Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Murat Küçükkurt tarafından öğrencilere robotik kodlama eğitimi verileceği açıklandı.


Şaphane Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fuat Bayri, yaptığı açıklamada, ''Robotlar, eğitimde öğretilmesi gereken mesafe, hız, zaman, çevre, çap, ısı, açı, ışık ve benzeri soyut kavramları anlamayı somut hale getirecek gerçek dünya etkinlikleri planlama olanağı sağlamaktadır. Planlanan robotik etkinlikler matematik, fen bilimleri alanlarındaki edinilmesi gereken kazanımlara uygun olarak planlanmaktadır ve öğrencilere öğretilmektedir. Bu bağlamda İlçede açılan ilk kursa katılan öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Metin Koz'a ve ilgili okul müdürlüklerine teşekkür ediyoruz'' diye konuştu

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