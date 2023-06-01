Şaphane'de selden zarar gören köylerde hasar tespit çalışmaları

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde aşırı yağışlar sonrası meydana gelen selden zarar gören köylerde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” İlçemiz Üçbaş, İnceğiz ve Uğurlugüme köylerinde aşırı yağış sonrası meydana gelen sel felaketi sonrasında teknik personelimiz tarafından hasar tespit çalışmaları için bölgede incelemelerde bulunulmuştur” denildi.