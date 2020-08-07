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Şaphane'de sıkı denetim

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi kapsamında “Sağlık İçin, hepimiz İçin” sloganıyla Korona virüs tedbirleri denetimi yapıldı.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında “Sağlık İçin, hepimiz İçin” sloganıyla Korona virüs tedbirleri denetimi yapıldı.


Dnetimlere, Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İlçe Emniyet Amiri Mesut Yılmaz, Jandarma Komutanı Mustafa Gökçen ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, meslek odaları ve Belediye Zabıta ekipleri katıldı.


Yapılan denetimlerde ilçedeki konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, berber, park, piknik alanları ve bilumum yaşam alanlarında ‘Sağlık İçin, Hepimiz İçin' sloganıyla başlatılan bugüne kadarki en kapsamlı denetimlerde ekipler tarafından rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verildiği bildirildi.

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