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Şaphane'de sokak hayvanlarına mama desteği

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde yoğun kar yağışı sonucu sahipsiz sokak hayvanlarının aç kalmaması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince belirli noktalara mama bırakıldı.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde yoğun kar yağışı sonucu sahipsiz sokak hayvanlarının aç kalmaması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince belirli noktalara mama bırakıldı.


İlçedeki sahipsiz sokak hayvanlarına destek olmak amacıyla Şaphane Kaymakamlığının imkanlarıyla temin edilen mama İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerince belirlenen noktalara bırakılmaya devam ediliyor.

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