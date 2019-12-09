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Şaphane'de 'Temel muhasebe' kursu

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 252 saatlik Temel Muhasebe Kursu açıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 252 saatlik Temel Muhasebe Kursu açıldığı bildirildi.


Kursiyerler muhasebecilik mesleği ile ilgili temel bilgi ve kavramların öğretildiğini belirten Şaphane Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Dinçay, ''10 kursiyerin eğitim aldığı muhasebe ve finansman alanındaki meslek kursları statüsünde yer alan temel muhasebe kursu, her öğretim yılında mutlaka açtığımız kurslar arasında yer alıyor. Kurs bitirme belgelerini almaya hak kazanan kursiyerler sektörde daha kolay iş bulabiliyorlar. Ayrıca öğrenci olarak kursa devam eden kursiyerler de, alan derslerine takviye olarak kabul ederek kursa ilgi gösteriyorlar'' diye konuştu.

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