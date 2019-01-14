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Şaphane'de 'Tüfekçi Ethem'in hatırasına saygı

Şaphane ilçesinde, Kurtuluş Savaşının kahramanlarından ’Tüfekçi Etem’in, o dönemdeki tüfek imalathanesi binasının üstü Belediye tarafından kış şartlarında zarar görmemesi için kapatıldı.

Şaphane ilçesinde, Kurtuluş Savaşının kahramanlarından 'Tüfekçi Etem'in, o dönemdeki tüfek imalathanesi binasının üstü Belediye tarafından kış şartlarında zarar görmemesi için kapatıldı.


Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, ''Kütahya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunca tescil edilen Tüfekçi Etem demirci dükkanının üst koruma örtüsü, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve Belediyemiz tarafından kapatılarak gerekli koruma tedbirleri alınmıştır. Kış şartlarında yoğun kar yağışından dolayı yıkılma riski böylece ortadan kaldırılmıştır. Bundan sonra yapılacak olan çalışmalar Kütahya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından takip edilecektir'' diye konuştu.

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