Şaphane'de tüm okullar ''Okulumuz temiz belgesi'' aldı

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde 15 Şubat'tan itibaren başlayacak yüz yüze eğitim döneminde sıkı Korona virüs tedbirleri uygulanacağı ve ilçedeki tüm okulların ''Okulumuz temiz belgesi'' aldığı bildirildi.

Uygun şartları taşıyan sınıflarda aynı anda en fazla 15 öğrenci bulunabilecek. Sınıflarda çapraz oturma şekli uygulanarak maske mesafe hijyen kurallarına dikkat edilecek. İlçedeki bütün okulların TSE'nin belirlediği okulum temiz belgesine sahip olduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fuat Bayri, ''Okul ve kurumlarımız 2. döneme hazır . Tüm okullarımızda dezenfekte çalışmaları bitirildi. Zemine sosyal mesafe uyarıları için gerekli işaretler konuldu'' dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz, yaptığı açıklamada, "Velilerimiz hijyen konusunda tereddüt etmesinler. Okullarımız yüksek standart ve donanımlarıyla hazır. Öğretmenlerimiz Korona virüs tedbirleri konusunda öğrencilerimizle bütünlük içerisinde eğitim vermeye hazır. Şaphane İlkokulu, Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu, Şaphane Anadolu Lisesi ve 75.Yıl İlk ve Ortaokulu 1 Mart 2021 tarihinde, Karamanca İmam Hatip Ortaokulu ve Karamanca İlkokulu 15 Şubat 2021 tarihinde eğitime başlayacak" diye konuştu.